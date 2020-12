Seogwipo

Pünktlich um 16 Uhr klingelt mein Zimmertelefon, ich habe fast schon darauf gewartet. „Hallo, hier ist Fritz. Lass uns was essen gehen! Spaghetti, wie immer?“ Das obligatorische Pastagericht mit Fritz von Thurn und Taxis am Spieltag ist für mich bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2002 in Korea (und Japan) zu einem Ritual geworden.