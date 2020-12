Baumholder

Sein Punktspieldebüt als Teil des Trainerteams beim VfR Baumholder II hatte sich Jonas Gedratis anders vorgestellt – nicht zuletzt deshalb, weil die Verbandsligareserve der Baumholderer mit hohen Zielen in die Saison gegangen ist. Platz eins bis drei peilt das VfR-Team an. Doch ausgerechnet am ersten Spieltag war davon wenig zu sehen. 1:6 unterlag der VfR Baumholder II bei der Spvgg Nahbollenbach. Am Sonntag (15 Uhr) wollen es die Westricher besser machen, wenn der Bollenbacher SV zu Gast ist.