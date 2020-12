Kreis Bad Kreuznach

Die Überraschung des ersten Spieltags der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach gelang der SG Nordpfalz. In der vergangenen Spielzeit hatte das Team nur einen Sieg gelandet und war lediglich wegen des Saisonabbruchs in der Liga geblieben. Dieses Mal gab es gleich zum Start ein 4:3 in Rehborn für die SG, die damit unterstrich, berechtigterweise in der A-Klasse zu spielen. Der Auftaktknaller in Waldböckelheim ging an die SG Monzingen.