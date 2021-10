Der TuS Roxheim testet in diesen Tagen die Top-Teams der A-Klasse Bad Kreuznach auf ihre Spitzenreiter-Fähigkeiten und erlebt dabei turbulente Fußballtage. Nach dem 1:3 im Derby gegen den VfL Rüdesheim am Mittwoch – wir berichteten bereits – begrüßen die Roxheimer am heutigen Samstag zu ihrem Kirmesspiel die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein.