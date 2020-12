Kreis Bad Kreuznach

Größer könnte die Diskrepanz in zwei geteilten Ligen kaum sein. In der Staffel Ost der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach wollen sechs Vereine die Aufstiegsrunde erreichen. Es wird also ein Hauen und Stechen um die vier Plätze geben, die es erlauben, in der zweiten Saisonhälfte oben mitzuspielen. In der West-Staffel will lediglich ein Klub in den Meisterschaftskampf eingreifen. Die anderen halten sich bedeckt, und so wird es in diesem Bereich durchaus die eine oder andere Überraschung geben.