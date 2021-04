Harry Römer: Zu den Vereinen im Kreis Birkenfeld haben wir mehr Bezug – FC Hennweiler, SV Oberhausen und Spvgg Teufelsfels positionieren sich einmal mehr klar

Ohne die Vereine aus dem Kreis Bad Kreuznach sollte die A-Klasse im Fußballkreis Birkenfeld in Zukunft wieder spielen, um die Liga schlanker zu machen und weniger Spieltage zu haben, hatte Stefan Worst, der Vorsitzende des FC Hohl, der bekanntlich Teil der FSG Oberstein ist, vorgeschlagen. Allerdings geht die Idee an den Wünschen der Klubs, die kreisübergreifend in der A-Klasse Birkenfeld mitmischen vorbei. Alle drei, sowohl der FC Hennweiler, als auch der SV Oberhausen und die Spvgg Teufelsfels wollen weiter im Fußballkreis Birkenfeld spielen, obwohl sie politisch zum Kreis Bad Kreuznach gehören.