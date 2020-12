Giegerich: „Wir wollen nicht zwei Mal gegen Fürfeld verlieren“

Kreis Bad Kreuznach

Ist das Heimspiel des VfL Simmertal am Sonntag gegen den Tabellenzweiten aus Fürfeld bereits ein Matchball zum Titelgewinn in der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach? Die Antwort von VfL-Trainer Philipp Giegerich ist eindeutig: „Nein. Es kommen noch schwierige Begegnungen mit starken Mannschaften auf uns zu. Wir können überall stolpern und in einen Negativstrudel geraten. Daher wäre ein Sieg noch keine Entscheidung im Titelkampf.“ Die Simmertaler schöpfen ihre Motivation für den Sonntag auch oder gerade aus der deutlichen Hinspielniederlage – zugleich die einzige Partie, in der der VfL Punkte abgab. „Wir wollen nicht zwei Mal gegen die Fürfelder verlieren“, betont Giegerich und ergänzt: „Die Gäste stehen unter Druck. VfL-Trainer Günter Nessel hat gesagt, dass die ersten beiden Partien nach der Winterpause richtungsweisend sein werden. Das Heimspiel gegen Waldböckelheim haben sie bereits verloren. Daher werden sie darauf brennen, uns in die Knie zu zwingen.“