Gegen die Kleinen tut sich der BSV schwer

Kreis Birkenfeld

Dass seine Mannschaft den SV Niederwörresbach noch an der Spitze der Fußball-A-Klasse ablösen kann, glaubt Timo Leismann nicht. Den zweiten Platz allerdings, den derzeit der VfR Baumholder II inne hat, hat der Spielertrainer des Bollenbacher SV sehr wohl noch im Blick. Doch obwohl der Rückstand auf den Konkurrenten nur zwei Zähler beträgt, schätzt Leismann auch dieses Unterfangen als schwierig ein. „Ich gehe nicht davon aus, dass Baumholder in den restlichen Spielen noch viele Punkte abgeben wird“, sagt der Spielertrainer. „Das heißt für uns, dass wir bis zum Spiel beim VfR möglichst alle Partien gewinnen sollten.“ Das direkte Duell der beiden Anwärter auf die Aufstiegsspiele findet in zwei Wochen statt.