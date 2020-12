Nohen

Gut einen Monat vor dem Start in die Punktspielrunde darf sich der SV Nohen über eine gute Nachricht freuen. Der Verein darf jetzt doch in der in der A-Klasse-Staffel Birkenfeld 1 ran und muss nicht in der Staffel 2 spielen. Das bedeutet weniger weite Auswärtsfahrten für den SV und mehr Derbys in der Hauptrunde. Möglich war das, weil der TuS Tiefenstein jetzt doch eine zweite Mannschaft an den Start bringt und so zum Tauschpartner für den SV Nohen werden konnte.