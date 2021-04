Auf welche Weise soll die kommende Fußballsaison ausgetragen werden? Ziemlich eindeutig haben sich in dieser Frage die Bezirksligisten des Kreises Birkenfeld und die Klubs der A-Klasse-Gruppe 1 positioniert. Alle vier Bezirksligisten würden die Ligen in der neuen Spielzeit wieder teilen, und auch die acht A-Klässler waren in der Mehrzahl für diese Variante, die in der vergangenen abgebrochenen Saison erstmals zur Anwendung gekommen war. Diesmal äußern sich die neun Vereine der A-Klasse-Gruppe 2.