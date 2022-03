Entscheidung um letzten Platz in der Aufstiegsrunde ist vertagt

In der A-Klasse Bad Kreuznach wurde am Wochenende nur auf drei Plätzen Fußball gespielt. In der Ost-Staffel sicherte sich die SG Gräfenbachtal gegen die SG Waldlaubersheim/Gutenberg drei Zähler für die Abstiegsrunde, während der TuS Waldböckelheim in der West-Staffel gegen die SG Monzingen/Meddersheim drei weitere Punkte für die Aufstiegsrunde verbuchte. Der FC Bad Sobernheim und der VfR Kirn II hatten ihre Plätze in den entsprechenden Runden schon vor dem Spiel sicher. Das Endspiel um den letzten freien Platz in der Aufstiegsrunde zwischen dem TSV Hargesheim und der SG Spabrücken/Hergenfeld/ Schöneberg ist abgesetzt worden. Es soll am Donnerstag um 19.30 Uhr nachgeholt werden. Auf beide Teams wartet damit ein spannender Endspurt mit zwei Spielen innerhalb weniger Tage. Im Westen fiel zudem das Derby zwischen der SG Disibodenberg und dem FSV Rehborn ins Wasser. Auch in diesem Fall gilt, dass es zeitnah nachgeholt werden muss, schließlich sollen – so die Vorgabe des Kreisvorstands – am nächsten Sonntag die Hauptrunden abgeschlossen sein, ehe dann am 27. März die Auf- und Abstiegsrunden beginnen.