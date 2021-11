Die eine oder andere ambitionierte Fußballmannschaft denkt bereits an die Aufstiegsrunde im Frühjahr. Für die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/ Wöllstein in der Ost-Staffel der A-Klasse Bad Kreuznach beginnt die Aufstiegsrunde schon im November. Das Team von SG-Trainer Günter Nessel trifft nämlich noch auf das Trio, das die Fürfelder aller Voraussicht nach in die Meisterklasse begleiten wird.