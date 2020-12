Vereine

Kreisvorsitzender Thomas Dubravsky hat für den heutigen Samstag, 15 Uhr, sämtliche Vereine (auch die höherklassigen) zu einer Dringlichkeits-Videokonferenz eingeladen. Dabei dürfte er die Vereine (und ihre Spieler) noch einmal darauf einschwören, sich an die Vorgaben der Hygienekonzepte zu halten. „Ich erwarte, dass jeder Verein an der Videokonferenz teilnimmt“, erklärt Dubravsky. Um seine Worte zu untermauern, kündigt er Vereinen, die nicht teilnehmen, Geldstrafen als Sanktionen an. „Das soll keine Erpressung sein, sondern nur die Wichtigkeit dieser Sitzung darstellen“, sagt der Kreisvorsitzende.