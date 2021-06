Seit wenigen Tagen ist es raus. Die neue Saison im Südwestdeutschen Fußballverband soll am 15. August beginnen. Noch steht die Bestätigung des Verbandspräsidiums, das am Montag zusammentritt, aus, aber die Richtung ist klar. In neun Wochen und damit mitten in den Sommerferien soll die Saison bei den Männern starten. Wir haben die A-Klasse-Vereine des Kreises gefragt, was sie von dieser Entscheidung halten.