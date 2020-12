Kreis Birkenfeld

Mit einem Heimsieg am Sonntag (15 Uhr) gegen die SG Idarwald würde die Spvgg Fischbach die Tabellenführung in der A-Klasse-Staffel 2 übernehmen. Auf den ersten Blick ist das kaum zu glauben, schließlich sind die Fischbacher Aufsteiger in die A-Klasse.