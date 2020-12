Kreis Birkenfeld

In der starken A-Klasse-Staffel 1 gibt es gefühlt jede Woche ein Spitzenspiel, doch am Sonntag spielt in Weierbach die Spitze der Spitze. Der VfL Weierbach empfängt um 15 Uhr als Zweiter den punktgleichen Tabellenführer SV Buhlenberg. Zehn Punkte nach vier Spielen haben beide gesammelt, und beide bringen hoch interessante Mannschaften an den Start, die von ihren Trainern Christian Reemen (VfL) und Alexis Currier sowie Christopher Maul (SVB) Schritt für Schritt entwickelt worden sind. Die Zuschauer erwartet eine Partie, wie sie reizvoller kaum geht.