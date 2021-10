Voller Spielplan am zwölften Spieltag der Fußball-A-Klasse Birkenfeld. Jeweils vier Partien stehen in den beiden Staffeln auf dem Programm, so dass alle 16 Teams im Einsatz sind. Bei dieser Vollauslastung ist es wenig verwunderlich, dass in Kirchenbollenbach und Kirschweiler auch zwei richtige Knaller über die Bühne gehen.