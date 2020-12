Niederwörresbach

Wer erst in den Aufstiegsspielen am Sprung nach oben scheitert und sich danach mit dem mit Abstand besten Torjäger der Spielklasse verstärkt, der geht als absoluter Top-Favorit in die neue Runde. Genauso das passierte beim SV Niederwörresbach. 2019 verpasste der Verein die Rückkehr in die Bezirksliga nur knapp. Doch das war kein Beinbruch. Der SVN hielt seinen Kader nicht nur in Stimmung und weitgehend zusammen, sondern verbesserte dessen Qualität noch einmal immens. Neben dem VfR Baumholder, der in der Landesliga Alexander Bambach zu sich lotste, gelang dem SVN der spektakulärste Personalcoup der Saison. Er holte Jan Schmidt, der über Jahre für den TuS Kirschweiler das Nonplusultra als A-Klasse-Stürmer war.