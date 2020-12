Oberhausen

Bärenstark ist der SV Oberhausen in die A-Klasse Birkenfeld gestartet. Zwei Spiele in der Hauptrundenstaffel 2 brachten dem Aufsteiger zwei Siege. Zusammen mit dem TuS Breitenthal belegt die Mannschaft von Spielertrainer Daniel Speh vor dem Duell am Sonntag (15 Uhr) mit der Spvgg Teufelsfels den ersten Platz. Die Frage, ob der Coach mit dem Auftakt zufrieden ist, erübrigt sich. „Alles andere wäre wahnsinnig“, lacht Speh.