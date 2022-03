Daniel Müller als Trainer zurückgetreten

Wenn die SG Spabrücken/Hergenfeld/Schöneberg am Sonntag zum Spitzenspiel in Hargesheim antritt, wird Daniel Müller nicht mehr dem Spabrücker Trainerteam angehören.

„Ich bin zurückgetreten“, berichtet der bisherige Spielertrainer und erklärt: „Das hat private Gründe. Meine Frau erwartet das dritte Kind. Da fehlt mir schlichtweg die Zeit für Fußball.“ Vor allem die Trainingsarbeit sei nicht mehr stemmbar. „Drei Kinder in unterschiedlichen Altersklassen abends alleine ins Bett zu bringen, das funktioniert nicht. Ich muss da meine Frau unterstützen“, sagt Müller. Neben seiner Trainerexpertise werden den Spabrückern auch die Tore Müllers fehlen. „Theoretisch könnte ich weiter auflaufen, habe meinen Pass weiter in Spabrücken. Aber ich war bisher noch in keinem einzigen Training, und ohne einen vernünftigen Trainingsaufbau werde ich nicht spielen“, sagt der Ex-Coach. Sein bisheriger Trainerpartner Andreas Dilly ist nun alleinverantwortlicher Coach und startet direkt mit dem Endspiel in Hargesheim. olp