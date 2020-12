Archivierter Artikel vom 25.09.2020, 17:42 Uhr

Kreis Birkenfeld Corona-Verdacht: Spvgg Nahbollenbach gegen FSG Oberstein abgesetzt In Staffel 1 der A-Klasse wird am Sonntag nur ein Spiel ausgetragen. Dabei trifft der SV Nohen um 15 Uhr auf den VfR Baumholder II. Eigentlich war alles für das nächste Spitzenspiel dieser Staffel gerichtet, denn „auf Klopp“ in Nahbollenbach sollte die heimische Spvgg gegen die FSG Oberstein antreten.