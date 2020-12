Kreis Bad Kreuznach

Zwei weitere Kreispokalspiele der Fußballer sind am Samstag abgesagt worden. Im Umfeld des FC Bad Sobernheim und der Spvgg Teufelsfels hatte es erweiterte Kontakte mit Personen gegeben, die positiv auf das Coronavirus getestet worden sind. In einem Fall ist einem Spieler vom Gesundheitsamt mitgeteilt worden, dass er sich zur gleichen Zeit mit einem Corona-Patienten in einer Lokalität aufgehalten hat. Die Partien bei der SG Hochstetten/Nußbaum II und bei der SG Monzingen/Meddersheim II werden nachgeholt, sobald es von den Vereinen grünes Licht gibt.