Bernabè erklärt das Abrutschen des TSV

Wie heißt es so schön: Zahlen lügen nicht. Zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs vor einem Jahr war der TSV Hargesheim Tabellenführer der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach Ost, nun ist er Dritter. Damals kam er nach sieben Spielen auf fünf Siege und 16 Punkte, nun sind es nach ebenfalls sieben Partien lediglich zwei Dreier und zehn Zähler. „Die siebenmonatige Corona-Pause hat uns nicht gutgetan. Das muss man so ehrlich feststellen. Denn wir stehen nicht ohne Grund in der Tabelle dort, wo wir stehen. Unser Tabellenbild spiegelt unseren Leistungsstand wider“, sagt Christopher Bernabè, einer der Trainer des TSV.