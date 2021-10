In der Bundesliga ist der Samstagabend dem Topspiel vorbehalten. Die A-Klasse Bad Kreuznach nimmt sich daran ein Beispiel und präsentiert am morgigen Samstag ebenfalls ihr Spiel des Wochenendes am Samstagabend. Um 18 Uhr erwartet der TuS Waldböckelheim als Dritter der West-Staffel den Spitzenreiter FC Bad Sobernheim.