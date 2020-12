Bad Kreuznach

2020 ist vieles anders. Auch die Fußballwelt wurde von der Corona-Pandemie auf den Kopf gestellt. Eine abgebrochene Saison? Bis vor Kurzem undenkbar. Doch gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, an Traditionen festzuhalten, und so hat der Oeffentliche Anzeiger auch nach der verkürzten, aber gewerteten Spielzeit 2019/20 seine ehrwürdige Torjäger-Trophäe wieder an den besten Torschützen der Saison im Fußballkreis Bad Kreuznach vergeben. Mit 27 Treffern in nur 19 Partien verbuchte Marcel Müller vom VfL Simmertal eine atemberaubende Quote und hat sich den Torjägerschuh, der schon durch so viele Hände gegangen ist, allemal verdient.