Auf Lorenz-Team wartet erste richtige Hürde

Hochinteressante Partien stehen in der Fußball-A-Klasse Birkenfeld an. Während in Hauptrundengruppe eins die drei traditionsreichen Derbys zwischen dem SV Mittelreidenbach und der Spvgg Fischbach (Sonntag, 13 Uhr), dem SV Oberhausen und dem FC Hennweiler sowie dem Bollenbacher SV und der Spvgg Nahbollenbach (beide Sonntag, 15 Uhr) geplant sind, ragen in Hauptrundengruppe zwei die Spitzenspiele zwischen dem VfR Baumholder II und dem SV Buhlenberg (Sonntag, 16 Uhr) und der FSG ASV/FCH Oberstein und der SG Kirschweiler/Hettenrodt (Sonntag, 15 Uhr) heraus. Alle vier Teams sind noch ungeschlagen und zählen zu den Anwärtern auf die Meisterrunde.