Audri nicht zu stoppen: Mit Fünferpack zum Derbysieg

Das Spitzenspiel der Fußball-A-Klasse Birkenfeld ging an den SV Mittelreidenbach. Der SVM bescherte Gastgeber SV Oberhausen die erste Saisonniederlage und eroberte die Tabellenführung in der Staffel eins zurück. Der VfL Weierbach siegte im Derby gegen die Spvgg Fischbach mit 6:3. In Hauptrundengruppe zwei siegte der TuS Breitenthal/ Oberhosenbach im einzigen Spiel des Tages mit 5:2 beim VfR Baumholder II, zog nach Punkten mit der SG Kirschweiler/Hettenrodt und der FSG ASV/FCH Oberstein gleich und kletterte auf Rang zwei. Die Partie auf dem Volkesberg fiel aus, da Gast TuS Hoppstädten II wegen Personalmangels nicht bei der FSG Oberstein antrat. Die Partie wird in den nächsten Tagen für die FSG gewertet. Die Begegnung zwischen dem SV Buhlenberg und der SG Idarwald wurde in beidseitigem Einvernehmen kurzfristig verlegt. Einen neuen Termin gibt es bereits: Beide wollen nun am Freitag, 15. Oktober, die Klingen kreuzen, auf die Buhlenberger wartet dann ein Doppelspieltag, da am Sonntag, 17. Oktober, zusätzlich das Spitzenspiel gegen die Obersteiner ansteht.