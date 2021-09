Auch eine Grätsche ist ein positives Signal

Schon seit einigen Jahren krebst die SG Nordpfalz am Tabellenende der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach herum, profitierte zuletzt von den Saisonabbrüchen ohne Absteiger. Auch in diesem Jahr warten die Schützlinge des Trainer-Duos Mario Jost/Julian Reimann noch auf ein Erfolgserlebnis. „Im Fußball spielt Selbstvertrauen eine ganz wichtige Rolle, das ist bei uns aber verständlicherweise nicht sehr ausgeprägt, deshalb ist es auch sehr schade, dass wir uns in den beiden ersten Saisonspielen gegen die SG Disibodenberg und den FSV Rehborn, in denen wir nicht schlechter waren als der Gegner, nicht belohnt haben“, erklärt Jost.