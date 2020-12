Kreis Birkenfeld

Der Ball rollt endlich wieder in der Fußball A-Klasse Birkenfeld. In der Staffel 1 heißt der erste Tabellenführer SV Buhlenberg, der seine Partie gegen die Spvgg Nahbollenbach mit 5:1 gewann. Spielfrei waren SV Nohen und der VfR Baumholder II. Das Derby zwischen dem VfL Weierbach und dem Bollenbacher SV endete remis. In Staffel 2 machte sich die SG Idarwald mit einem 6:3 gegen Tiefenstein zum Primus. Spielfrei war die SG Kirschweiler/Hettenrodt.