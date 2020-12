Archivierter Artikel vom 09.06.2020, 19:56 Uhr

Hochstätten

A-Klasse ohne SG Alsenztal II

Der nächste Verein aus dem Fußballkreis Bad Kreuznach hat sich dafür entschieden, eine Klasse tiefer anzutreten als möglich: Die SG Alsenztal II zieht sich aus der A-Klasse zurück und kickt in der nächsten Spielzeit in der B-Klasse. „Wir haben es nach dem Aufstieg ein Jahr genossen, A-Klasse zu spielen, aber wir sehen uns in der B-Klasse aus sportlichen Gründen besser aufgehoben“, erklärt Tim Klein-Harmeyer, einer der Sportlichen Leiter der SGA. Er ergänzt: „Diese Entscheidung ist auch nach Abstimmung mit der Mannschaft erfolgt, in der einige Studenten spielen, die nicht regelmäßig trainieren können.