Kreis Birkenfeld

Gemessen an den letzten Aufeinandertreffen braucht die Spvgg Nahbollenbach am Sonntag (15.30 Uhr) gar nicht erst gegen den Bollenbacher SV anzutreten. Die letzten drei Duelle verloren die Nahbollenbacher nämlich krachend und verbuchten dabei 3:20 Tore. Das Derby „auf Klopp“ steht im Mittelpunkt des Spieltags in der so starken A-Klasse-Staffel 1, in der es Woche für Woche Kracherpartien gibt.