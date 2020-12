M Kreis Birkenfeld

In Staffel 1 der A-Klasse gewann der VfL Weierbach das Spitzenspiel bei der FSG Oberstein mit 2:1 und behauptete damit Tabellenplatz zwei. Derbysieger darf sich der Bollenbacher SV nennen, der sich bei der Spvgg Nahbollenbach 4:0 durchsetzte. Tabellenführer SV Buhlenberg und Schlusslicht SV Nohen waren spielfrei. In Staffel 2 führen die Aufsteiger das Klassement an. Die Spvgg Fischbach brachte dem TuS Breitenthal/Oberhosenbach die erste Saisonniederlage bei, stieg selbst auf Rang zwei und erlaubte es dem SV Oberhausen, die Spitze zu erklimmen. Spielfrei war die SG Idarwald.