Spannend geht es zu in der Fußball-A-Klasse Birkenfeld – vor allem in Hauptrundengruppe 2. Dort sind gleich fünf Mannschaften aktuell punktgleich, haben neun Zähler auf dem Konto. Am besten steht dabei die FSG Oberstein/ASV/FC Hohl da, für die die neun Punkte die Maximalausbeute aus drei Partien bedeuten.