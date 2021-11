Auch in der A-Klasse rückt die Entscheidung näher, welche Mannschaften die Aufstiegsrunde erreichen und wer in die Abstiegsrunde muss. Besonders spannend geht es daher am Sonntag in Gruppe 1 zu, wo vier der fünf Anwärter in direkten Duellen mit Derbycharakter aufeinander treffen.