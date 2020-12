Kreis Birkenfeld

Nach zwei absolvierten Spieltagen in der A-Klasse hat in der Staffel 1 nur noch der SV Buhlenberg eine weiße Weste. Der Primus setzte sich mit 3:0 beim Bollenbacher SV durch. Ein weiteres Ausrufezeichen setzte die Spvgg Nahbollenbach, die den hochgehandelten VfR Baumholder II 6:1 abfertigte. Spielfrei waren die FSG Oberstein/ASV/FC Hohl und der TuS Hoppstädten II. In Staffel 2 stehen der TuS Breitenthal/Oberhosenbach und Aufsteiger SV Oberhausen mit jeweils voller Punktzahl gemeinsam auf Rang eins. Spielfrei hatte der FC Hennweiler.