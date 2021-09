In Gruppe1 der A-Klasse Birkenfeld fuhren die Spvgg Nahbollenbach, der FC Hennweiler und der SV Mittelreidenbach wichtige Derbysiege ein. Der Bollenbacher SV musste gegen Oberhausen den Ausgleich in der 97. Minute hinnehmen. In Gruppe 2 baute der SV Buhlenberg seine Bilanz auf drei Siege aus drei Spielen aus.