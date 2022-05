In der Aufstiegsrunde der Fußball-A-Klasse Birkenfeld geht das Kopf-an-Kopf-Rennen der beiden Erstplatzierten weiter. Sowohl die FSG ASV/FCH Oberstein als auch die SG Kirschweiler/Hettenrodt lösten ihre Aufgaben vor heimischem Publikum. In der Abstiegsrunde bleibt die Spvgg Fischbach an Tabellenführer FC Hennweiler, der in Nohen siegte, dran.