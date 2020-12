M Kreis Birkenfeld

In der A-Klasse baute Tabellenführer SV Buhlenberg seine Serie in Staffel 1 mit einem souveränen 6:0-Sieg über den SV Nohen auf drei Siege aus drei Spielen aus. Theoretisch könnte die FSG Oberstein ASV/Hohl gleichziehen, die zwar erst drei Punkte, aber noch zwei ausstehende Partien hat. Die FSG war spielfrei, ebenso die Spvgg Nahbollenbach. Im richtungweisenden Spitzenspiel der Aufstiegsfavoriten setzte sich der Bollenbacher SV 5:0 in Baumholder durch und machte den Fehlstart für den VfR Baumholder II perfekt. In Staffel 2 sorgen weiterhin die Aufsteiger für Furore. Der SV Oberhausen siegte zum dritten Mal in Serie und grüßt von der Tabellenspitze, dahinter liegt die Spvgg Fischbach mit sieben Punkten. Auch hier ist die Tabelle verzerrt, denn TuS Breitenthal/Oberhosenbach, der spielfrei war, steht ebenfalls mit weißer Weste da und könnte auch auf neun Zähler kommen.