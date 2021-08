Auch die A-Klasse im Fußballkreis Birkenfeld startet am Wochenende in die Saison 2021/22. Am ersten Spieltag der A-Klasse steht dabei gleich eines der brisantesten und traditionsreichsten Derbys auf dem Spielplan: Die Spvgg Nahbollenbach empfängt in Hauptrundengruppe 1 den VfL Weierbach zum ersten Lokalkracher des Jahres.