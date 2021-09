Aus Sicht der Vereine aus dem Fußballkreis Rhein/Ahr stehen am morgigen Abend und am Mittwoch die letzten Spiele der zweiten Runde des Rheinlandpokals an. Während die Bezirksligisten FC Alemannia Plaidt und SG Maifeld-Elztal unterschiedlich hohe Hürden zu meistern haben, empfängt die SG Eintracht Mendig/Bell morgen Abend keinen Geringeren als den ehemaligen Zweitligisten und jetzigen Oberligisten TuS Koblenz.