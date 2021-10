Achtelfinale im Fußball-Kreispokal Mosel – allerdings am Mittwoch ohne den SV Strimmig. Der B-Mosel-1-Tabellenführer trägt seine Partie gegen den Ligakonkurrenten und ärgsten Rivalen SG Dhrontal Haag erst am kommenden Dienstag um 19.30 Uhr auf dem Ausweichplatz in Blankenrath aus. Der Kunstrasen ist von der SVB-Reserve belegt. Sie will wie für eine weitere Pokal-Überraschung sorgen. Auch Zell will ins Viertelfinale.