Der Finaltag der Amateure, an dem die Endspiele um die Landespokale in einer Konferenz live in der ARD übertragen werden, hat sich in den vergangenen Jahren etabliert und die Pokalwettbewerbe deutlich aufgewertet. Auch in Corona-Zeiten wollen weder die Fernsehmacher noch der Deutsche Fußball-Bund (DFB) auf diese Einrichtung verzichten, mit der man der Wertschätzung für den „kleinen“ Fußball Ausdruck verleihen möchte.