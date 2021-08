Mit dem TuS Mayen hatte die SG Vordereifel in der ersten Runde im Fußball-Rheinlandpokal einen alten Bekannten zu Gast auf dem Laubacher Rasen. Und bei der 3:4 (2:2)-Heimniederlage des Mitte-Bezirksligisten in Unterzahl gegen den Rheinlandligisten schien es zumindest bei einigen Toren so, als ob man diese Bekanntschaft mit einigen Geschenken pflegen wollte. Beide Trainer sprachen deshalb nach dem Spiel von etlichen individuellen Fehlern in ihren Reihen.