Kreis Bad Kreuznach

Scheibchenweise wird das Viertelfinale im Fußball-Kreispokal ausgetragen. Den Auftakt machen am heutigen Mittwoch zwei Partien, in den nächsten Wochen folgen dann die beiden weiteren. Das Viertelfinale ist auch deshalb eine wichtige Runde, weil sich die vier Sieger als Halbfinalisten für den Verbandspokal 2021/22 qualifizieren und damit die (theoretische) Chance auf den Einzug in den DFB-Pokal erhalten.