Viertäler Oberwesel wirft Metternich raus

„Die Serie hat gehalten“, konstatierte ein freudestrahlender Trainer Peter Ritter. Denn mit dem 3:2 (1:1)-Sieg seines Bezirksligisten SG Viertäler Oberwesel gegen den eine Klasse höher agierenden Rheinlandligisten FC Metternich in der ersten Runde des Fußball-Rheinlandpokals gelang bereits der dritte Sieg gegen einen Rheinlandligisten in den vergangenen Jahren, nie schied man gegen einen solchen aus. Der pfeilschnelle Rechtsaußen Lukas Stüber hatte mit zwei Treffern großen Anteil am Coup der Oberweseler.