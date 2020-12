Simmern/Cochem

Auch im „alten“ Kreispokal 2 Hunsrück/Mosel geht es weiter mit dem Viertelfinale: Dabei mischen auch noch mit der SG Biebertal II und der SG Auderath zwei B-Klasse-Aufsteiger mit, sie gehören zu den Top-Favoriten auf den Sieg und 500 Euro Prämie. Die Halbfinals finden am 16. August statt, das Endspiel steigt am 23. August in Karbach.