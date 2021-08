Zweite Runde im Fußball-Rheinlandpokal mit zwei Rhein-Hunsrück-Derbys, in dem es zweimal Bezirksliga kontra Oberliga heißt: Am Mittwoch stehen sich in Oberwesel die SG Viertäler Oberwesel und der FC Karbach sowie in Mörschbach die SG Liebshausen und der TSV Emmelshausen gegenüber. Auch Rheinlandligist TuS Kirchberg ist noch im Wettbewerb und muss bei Bezirksligist Urmitz ran.