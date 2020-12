Simmern/Cochem

SG Ober Kostenz/Kappel II gegen SV Kisselbach – so lautet das Finale im Fußball-Kreispokal 2 am Sonntag in Karbach. Die B-Klasse-Aufsteiger SG Auderath und SG Biebertal II mussten überraschend die Segel streichen im Halbfinale.