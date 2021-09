Der zwei Klassen höher angesiedelte VfR Baumholder war dann doch eine Nummer zu groß für die Bezirksliga-Fußballer des TuS Hackenheim. Das in der Punktrunde so überzeugende Team von Spielertrainer Tim Hulsey unterlag gestern Abend in der vierten Runde des Verbandspokals den Westrichern mit 0:5 (0:2). „In den ersten 30 Minuten haben wir gut mitgehalten, danach haben die Baumholderer aber ihre Klasse ausgespielt“, bilanzierte Klaus Rehbein, einer der Sportlichen Leiter der Hackenheimer.