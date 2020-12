Archivierter Artikel vom 17.09.2020, 15:44 Uhr

Waldbreitbach TuS Montabaur in Runde zwei: Baldus-Elf ist nach 4:1 in Waldbreitbach im Rheinlandpokal weiter Als letzte Mannschaft ist der TuS Montabaur in die zweite Runde des Fußball-Rheinlandpokals eingezogen. Bei der SG Niederbreitbach aus der Kreisliga A Westerwald/Wied setzte sich der Rheinlandliga-Neuling mit 4:1 (1:1) durch und tritt nun beim Bezirksligisten SG Bornich an (Mittwoch, 7. Oktober, 19.30 Uhr).